Судьба экипажа Ан-26 еще остается неизвестной

Спасатели еще не дошли до места падения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Фото: МЧС

Спасатели еще не дошли до места падения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Фото: МЧС

Спасатели еще не дошли до места падения самолета Ан-26 в Хабаровском крае.

В МЧС рассказали о поиске места предполагаемой катастрофы.

«Наземная сводная группировка спасателей МЧС России следует пешим маршрутом к месту обнаружения самолета Ан-26. Всего данная группировка составляет более 40 человек. Маршрут осложняется труднодоступной лесной местностью, большой высотой и уклоном горы, отсутствием транспортных путей», — сообщили в ГУ МЧС в четверг, 23 сентября.

Судьба экипажа на данный момент остается неизвестной.

Информация о пропаже самолета Ан-26 поступила 22 сентября в 18:45 по местному времени. Борт пропал с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска, предположительно в районе заповедника Хехцир. Предварительно, в самолете находилось шесть членов летного состава. Самолет совершал технический полет.

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