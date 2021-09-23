Доходы бюджета Петербурга повысятся до 1 трлн рублей

Бюджет Петербурга через три года получит долгожданный триллион рублей. Фото: pixabay

Бюджет Петербурга через три года получит долгожданный триллион рублей. Фото: pixabay

В Петербурге должна пополнится городская казна. В текущем году доходы увеличатся на 12%.

В городе на Неве повысятся доходы бюджета. В этом году на 12% и до 1 трлн рублей к 2024 году. В правительстве города сообщили, что в 2021 году из-за повышения сумма будет ровняться 874,3 млрд рублей.

«Доходы бюджета в 2021 г. составят 874,3 млрд руб. и по сравнению с запланированными поступлениями в текущем году вырастут на 12 %», — указывается в сообщении.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что корректировка бюджета увеличит доходы Петербурга на 131 млрд рублей. При этом, дефицит бюджета должен сократиться не менее, чем в 25 раз. Власти Петербурга заявили о новом проекте корректировки бюджета Северной столицы на антикоррупционную экспертизу.