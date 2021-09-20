Корректировка бюджета увеличит доходы Петербурга на 131 млрд рублей

Корректировка бюджета увеличит доходы Петербурга на 131 млрд рублей
Дефицит бюджета Петербурга может сократиться более чем в 25 раз. Фото: pixabay

При этом, дефицит бюджета должен сократиться не менее, чем в 25 раз.

Власти Петербурга заявили о новом проекте корректировки бюджета Северной столицы на антикоррупционную экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора города 20 сентября.

Корректура должна увеличить доходы Петербурга на 131 млрд рублей.

По словам градоначальника Петербурга Александра Беглова, больше станут и собственные прогнозируемые доходы города, и приход денежных средств из федерального центра.

Так, можно будет скорректировать расходы и доходы, понизить дефицит бюджета, а также поднять финансирование социально важных проектов и значимых инфраструктурных программ.

В этом году планируется, что доходы увеличатся до 782,5 млрд рублей. Дефицит может снизится на 86,1 миллиардов.

Кроме этого, свыше 8 млрд город выделит на то, чтобы горожане смогли сделать свои жилищные условия лучше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что блокадникам, прожившим в Ленинграде менее 4 месяцев, выплатят по 50 тысяч рублей.

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