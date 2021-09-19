Блокадникам, прожившим в Ленинграде менее 4 месяцев, выплатят по 50 тыс. рублей

Блокадникам, прожившим в Ленинграде менее 4 месяцев, выплатят по 50 тыс. рублей
Не включённые в федеральную льготу блокадники получат выплаты из бюджета Петербурга. Фото: pixabay

В Петербурге состоялась встреча градоначальника города Александра Беглова и членов правительства Северной столицы. В результате совещания в субботу, 18 сентября, было решено обеспечить выплатой петербуржцев, которые прожили в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев.

Как пишет пресс-служба администрации Петербурга, исполняется 80 лет с того момента, как заработала Дорога жизни. В связи с этим событием данная категории людей получит единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Известно, что у блокадников, которые жили в осажденном городе-герое меньше четырех месяцев, нет статуса федеральных льготников. Однако декабре 2019 года городской бюджет обеспечил их теми же мерами социальной поддержки, что граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В настоящее время в Петербурге живет более двух тысяч таких граждан. Александр Беглов поручил подготовить постановление о предоставлении им единовременной выплаты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге Александр Беглов наградил лучших медиков города.

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