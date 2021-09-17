В Петербурге Беглов наградил лучших медиков города

В Петербурге Беглов наградил лучших медиков города
В Смольном наградили врачей и медсестер. Фото: сайт Администрации Петербурга

В администрации Петербурга в пятницу, 17 сентября, прошла церемония вручения благодарностей и премий правительства победителям профессионального конкурса «Лучший врач и младший медицинский сотрудник года».

Награды были удостоены 20 человек, в том числе 11 докторов и 9 медицинских сестер.

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов добавил, что медики верны традициям ленинградских – петербургских врачей. Так, подвигам врачей в годы Великой Отечественной войны и блокады города посвящена выставка в Российской национальной библиотеке.

Губернатор заявил, что в самый напряженный период, когда в городе бушевал коронавирус, доктора и медсестры боролись с вирусом на пределе своих возможностей. Силами отважных медиков были открыты свыше 170 прививочных пунктов по всему Петербургу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что знаменитого онколога Владимира Семиглазова наградили за заслуги перед Петербургом.

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