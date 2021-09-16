Знаменитого онколога Семиглазова наградили за заслуги перед Петербургом

Знаменитого онколога Семиглазова наградили за заслуги перед Петербургом
Владимира Семиглазова наградил губернатор Петербурга. Фото: Администрация Петербурга

Известнейший онколог Владимир Семиглазов получил награду за заслуги перед Петербургом.

Исследователь, получивший признание не только в России, но и за рубежом, главный научный сотрудник отделения опухолей молочной железы НМИЦ онкологии имени Петрова, отмечает юбилей. Ему исполнилось 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Северной столицы.

Градоначальник города Александр Беглов побывал в НМИЦ онкологии им.Петрова и лично поздравил профессора с праздником.

По словам Беглова, вклад Семиглазова трудно переоценить. Ученый известен своими открытиями, методами лечения опасных заболеваний.

Исследователь стал автором 400 научных работ. Семиглазов подготовливал 25 докторов и более 60 кандидатов медицинских наук.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский иммунолог спрогнозировал будущее COVID-19.

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