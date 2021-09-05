Петербургский иммунолог спрогнозировал будущее COVID-19

При этом необходимо, чтобы распределение привитых россиян было равномерным по всем субъектам страны. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

При этом необходимо, чтобы распределение привитых россиян было равномерным по всем субъектам страны. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Ученый-иммунолог из Петербурга Арег Тотолян спрогнозировал, что ковид будет сезонным заболеванием. Это произойдет когда уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80%.

Чтобы достичь коллективный иммунитет, жителям России надо вакцинироваться от вируса или переболеть им. При этом необходимо, чтобы распределение привитых россиян было равномерным по всем субъектам страны. Тотолян отметил, что будет еще лучше, если показатель составит 90%. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ученый обратил внимание на то, что ковид будет возвращаться время от времени.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Британии готовы начать прививочную кампанию детей 12-15 лет от ковида уже на следующей неделе. Главный санврач Англии Крис Уитти советовала вакцинировать школьников уже в ближайшие дни, но профильный экспертный совет не стал это рекомендовать в промежуточном докладе.