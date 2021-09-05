В Британии решили вакцинировать школьников от коронавируса

В Британии решили вакцинировать школьников от коронавируса
Совместный комитет по вакцинации и иммунизации заявил, что польза от вакцинации для здоровья школьников будет незначительной. Фото: Baltphoto

В Британии готовы начать прививочную кампанию детей 12-15 лет от ковида уже на следующей неделе.

Главный санврач Англии Крис Уитти советовала вакцинировать школьников уже в ближайшие дни, но профильный экспертный совет не стал это рекомендовать в промежуточном докладе. Об этом сообщает The Sunday Times.

Совместный комитет по вакцинации и иммунизации заявил, что польза от вакцинации для здоровья школьников будет незначительной. Также отмечалось, что при массовой прививочной кампании для этой возрастной группы она совсем не намного перевешивает риски, которые связаны с редкими побочными эффектами вакцинации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что использование китайской вакцины от ковида CorornaVac приостановили на территории Бразилии из-за отсутствия разрешения на розлив лекарства у предприятия.

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