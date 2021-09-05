Бразилия приостановила использование китайской вакцины CoronaVac

Предприятие, осуществляющее розлив, не проверило и не одобрило бразильское ведомство по саннадзору. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Предприятие, осуществляющее розлив, не проверило и не одобрило бразильское ведомство по саннадзору. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Использование китайской вакцины от ковида CorornaVac приостановили на территории Бразилии из-за отсутствия разрешения на розлив лекарства у предприятия.

Накануне в Южную Америку отправили вакцину в виде флаконов из 25 партий в размере более 12,1 миллионов доз. Предприятие, осуществляющее розлив, не проверило и не одобрило бразильское ведомство по саннадзору. Об этом сообщают «Известия».

Так, использование партий вакцины Sinovac, произведенных на территории не получившего лицензию приостановлено до получения нужного разрешения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 221 млн 61 тыс. 49 человек. По данным SCMP на субботу, 4 сентября, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 573 тыс. 750 человек.