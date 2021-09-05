В мире COVID-19 заболели более чем 221 млн человек

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 221 млн 61 тыс. 49 человек.

По данным SCMP на субботу, 4 сентября, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 573 тыс. 750 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 40 млн 761 тыс. 715 человек, на втором месте Индия — 32 млн 987 тыс. 615, затем идет Бразилия 20 млн 877 тыс. 864 человека.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 993 тыс. 954 человека, умер 186 тыс. 407 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Векторе» создали вакцину, защищающую от всех штаммов коронавируса.