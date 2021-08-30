В «Векторе» создали вакцину, защищающую от всех штаммов коронавируса

Новая вакцина «ЭпиВакКорона-Н» защищает от всех штаммов коронавируса. Об этом заявила заместитель гендиректора центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.
По ее словам, данный препарат эффективен против циркулирующих штаммов: как тех, которые встречаются редко, так и тех, которые сейчас занимают лидирующее положение по распространенности.
Специалист отметила в интервью RT, что новый препарат легко переносится, безопасен в применении и подходит для ревакцинации.
На сегодня в России около миллиона граждан прошли полный курс вакцинации «ЭпиВакКороной».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что увеличение смертности от COVID-19 на фоне снижения заболеваемости связано с тем, что показатели смертности изменятся позже.