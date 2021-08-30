Врачи объяснили рост смертности на фоне снижения заболеваемости COVID

Увеличение смертности от COVID-19 на фоне снижения заболеваемости связано с тем, что показатели смертности изменятся позже. Об этом рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, летальность должна понизиться позднее. В сентябре мы сможем увидеть цифры, которые будут соответствовать сегодняшнему числу инфицированных. А высокая смертность сейчас — последствия пика третьей волны в России.

Попович отметила в беседе с РБК, что на уровень смертности влияют также «характеристики» дельта-вариации вируса. И добавила, что сейчас умирают люди, заболевшие ранее, в начале лета.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лакомиться некоторыми продуктами питания перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется, чтобы снизить вероятность проявление побочных эффектов.