Названы продукты, которые запрещено употреблять перед вакцинацией

Лакомиться некоторыми продуктами питания перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется, чтобы снизить вероятность проявление побочных эффектов. Об этом рассказал врач Никита Харлов.

По его словам, питание нужно скорректировать за несколько дней до прививки. Из рациона нужно исключить продукты, вызывающие аллергию. Кроме того, прививка переносится тяжелее, когда у пациента повышен уровень сахара в крови.

Медик рассказал в интервью радио Sputnik, что нужно ограничить употребление картофеля, каши, хлеба, фруктов. А вот цитрусовые в рационе можно оставить, заключил специалист.

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