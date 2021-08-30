Названы продукты, которые запрещено употреблять перед вакцинацией

Названы продукты, которые запрещено употреблять перед вакцинацией
Большое количество сладкого может навредить. Фото: pixabay

Лакомиться некоторыми продуктами питания перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется, чтобы снизить вероятность проявление побочных эффектов. Об этом рассказал врач Никита Харлов.

По его словам, питание нужно скорректировать за несколько дней до прививки. Из рациона нужно исключить продукты, вызывающие аллергию. Кроме того, прививка переносится тяжелее, когда у пациента повышен уровень сахара в крови.

Медик рассказал в интервью радио Sputnik, что нужно ограничить употребление картофеля, каши, хлеба, фруктов. А вот цитрусовые в рационе можно оставить, заключил специалист.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, по какой причине у некоторых людей на длительный период повышается температура после прививки от коронавируса.

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Названы продукты, которые запрещено употреблять перед вакцинацией
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