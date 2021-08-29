Врач объяснил, почему повышается температура после вакцинации

Врач объяснил, почему повышается температура после вакцинации
Иногда высокая температура держится несколько дней. Фото: pixabay.com

У некоторые людей высокая температура держится несколько дней.

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, по какой причине у некоторых людей на длительный период повышается температура после прививки от коронавируса. Об этом сообщает Ura.ru.

Обычно такое встречается у людей с хроническими заболеваниями. Среди них артроз, артрит, псориаз, гипертония и прочие. Один из побочных эффектов у таких людей – температура 37,1-37,2 или болезненные ощущения в теле. Те, у кого проблемы с суставами, сталкиваются с болями в коленях, а те, у кого есть астма, могут испытывать дискомфорт при дыхании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Британии сравнили смертность от COVID-19 и других болезней. Согласно статистике за прошлый год, больше всего жизней граждан Великобритании унесли деменция, Альцгеймер, рак, болезни сердца и инсульт.

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