В Британии сравнили смертность от COVID-19 и других болезней

Больше всего жизней граждан Великобритании унесли деменция, Альцгеймер, рак, болезни сердца и инсульт. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Больше всего жизней граждан Великобритании унесли деменция, Альцгеймер, рак, болезни сердца и инсульт. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Британские журналисты сравнили смертность от коронавирусной инфекции и других опасных болезней. Оказалось, что ковид не самый смертоносный.

Как сообщает издание Mail on Sunday, постоянное напоминание о заболеваемости коронавирусом может негативно воздействовать на психическое здоровье людей. Поэтому журналисты решили показать, что смертность от ковида не такая высокая, как от других заболеваний.

Согласно статистике за прошлый год, больше всего жизней граждан Великобритании унесли деменция, Альцгеймер, рак, болезни сердца и инсульт. Также многие умирали от гриппа и пневмонии. До пандемии коронавируса именно эти болезни унесли больше всего жизней британцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре перечислили атипичные симптомы COVID-19.