В Роспотребнадзоре перечислили атипичные симптомы COVID-19

У пациентов при коронавирусе могут проявляться нетипичные и опасные симптомы. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам эксперта, симптомы коронавируса, о которых идет речь, могут быть связаны как с самим заболеванием, так и с медикаментами, которые больной получает во время лечения от COVID-19.

Пшеничная заявила, что признаки ковида могут встречаться самые разнообразные. Зачастую они могут наслаиваться на сопутствующие заболевания, от которых страдают пациенты.

Она рассказала, что уже были описаны в том числе поражения центральной нервной системы — энцефалопатия, менингиты, и последствия, связанные с тромбозами различной локализации, диарея, сыпь. Кроме того, были зафиксированы случаи желтухи, обусловленные «развитием патологии желчевыводящих путей» на фоне COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что COVID находят в кишечнике спустя месяцы после болезни.