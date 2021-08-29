Роспотребнадзор: COVID находят в кишечнике спустя месяцы после болезни

Роспотребнадзор: COVID находят в кишечнике спустя месяцы после болезни
Эксперт подчеркнула, что в этот период переболевший уже не представляет опасности для окружающих. Фото: pixabay

Коронавирусная инфекция может сохраняться на стенках кишечника в течение нескольких месяцев после перенесенного заболевания.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что вирус у заболевших ковидом может оседать на стенках кишечника.

Даже через несколько месяцев после выздоровления в кишечнике пациентов обнаружена мРНК вируса SARS-CoV-2, а также вирусный белок, на который может реагировать иммунная система, передает ТАСС.

Эксперт подчеркнула, что в этот период переболевший уже не представляет опасности для окружающих.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянок предупредили о последствиях заражения COVID при беременности. Эксперт советует будущим мамам не рисковать и пройти вакцинацию.

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Роспотребнадзор: COVID находят в кишечнике спустя месяцы после болезни
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