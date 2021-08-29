Россиянок предупредили о последствиях заражения COVID при беременности

Россиянок предупредили о последствиях заражения COVID при беременности
Пшеничная советует будущим мамам пройти вакцинацию, которая, по проведенным исследованиям, не влияет на плод. Фото: Pixabay

Ученые описали случай развития тяжелого порока глаза у младенца, чья мать на пятой-шестой неделе беременности перенесла COVID-19. Об этом рассказала заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

У малыша после рождения диагностировали односторонний микрофтальм, гипоплазию зрительного нерва и врожденную ретинопатию. Медики не смогли связать это с иными факторами негативного влияния.

Кроме того эксперт добавила, что коронавирус часто провоцирует преждевременные роды. Пшеничная советует будущим мамам не рисковать и пройти вакцинацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что оптимальный для прививки от ковида срок беременности – после 22-х недель. Об этом заявила сотрудник Минздрава Наталья Долгушина.

беременность коронавирусная пандемия Роспотребнадзор


 

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