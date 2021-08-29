Россиянок предупредили о последствиях заражения COVID при беременности

Ученые описали случай развития тяжелого порока глаза у младенца, чья мать на пятой-шестой неделе беременности перенесла COVID-19. Об этом рассказала заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
У малыша после рождения диагностировали односторонний микрофтальм, гипоплазию зрительного нерва и врожденную ретинопатию. Медики не смогли связать это с иными факторами негативного влияния.
Кроме того эксперт добавила, что коронавирус часто провоцирует преждевременные роды. Пшеничная советует будущим мамам не рисковать и пройти вакцинацию.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что оптимальный для прививки от ковида срок беременности – после 22-х недель. Об этом заявила сотрудник Минздрава Наталья Долгушина.