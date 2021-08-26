В Минздраве назвали оптимальный срок вакцинации для беременных

В Минздраве назвали оптимальный срок вакцинации для беременных
Прививка беременных от ковида может спасти жизни мамы и ребенка. Фото: pixabay.com

Оптимальный для прививки от ковида срок беременности – после 22-х недель. Об этом заявила сотрудник Минздрава Наталья Долгушина.

Особенно опасен ковид, считает врач, для людей с лишним весом, а также имеющих сердечно-сосудистые заболевания и беременность. Поэтому, очень важно предостеречь риски развития осложнений и привиться. Для этого нужно соблюсти обязательное условие. Так, вакцинироваться можно на сроке не менее 22-х недель. Об этом сообщает РИА «Новости».

Прививка беременных от ковида может спасти жизни мамы и ребенка. В большинстве случаев болезнь у привитых протекает бессимптомно или в легкой форме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России продолжают каждый день регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 19 630 человек. Об этом стало известно сегодня, 26 августа.

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