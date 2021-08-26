В России выявили еще 19,6 тыс. случаев COVID

В России выявили еще 19,6 тыс. случаев COVID
В России зафиксировали более 19 тыс. больных коронавирусом за сутки. Фото: unsplash

В России продолжают каждый день регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 19 630 человек.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 824 540 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 820 случаях, за все время пандемии скончались 179 243 пациента с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 19 661 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о народных средствах против коронавируса.

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