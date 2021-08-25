Народные средства против коронавируса

Не все, к счастью, переносят коронавирус тяжело. Кому-то не приходится ехать в больницу и можно «отсидеться» дома. Участковый терапевт назначает лечение и просит соблюдать карантин. Но иногда болезнь проходит так легко, что никакие серьёзные лекарства не нужны — организм справляется сам. Что делать, чтобы поддержать себя в борьбе с болезнью? И можно ли победить вирус чесноком?

Один из важных факторов — обильное питье. Оно поможет сразу по трём причинам. Известно, что его назначают при повышенной температуре — это позволяет снизить её без медикаментов. Но при понижении температуры больной обильно потеет. Таким образом тело теряет жидкость, а кровь становится гуще. Одна из опасностей коронавируса — риск тромбоза, так как сам по себе Covid-19 загустевает кровь. Чтобы не не получить «двойной удар» по венам, больным рекомендуется выпивать от двух с половиной литров воды в день.

Третье полезное свойство питья — выведение из организма токсинов. При заражении происходит выработка белка анаферона — он борется с агрессивными белками SARS-CoV-2. «Побежденные» белки не должны застаиваться в организме, иначе может начаться интоксикация, или, попросту, отравление. А с ним придут вялость, слабость, тошнота — всё это замедлить выздоровление. В случае, если болезнь сопровождается сухим кашлем, питье поможет разжижить мокроту.

Кашель, вызванный коронавирусом, также можно смягчить домашними средствами. Например, ингаляции целебными травами — шалфеем, ромашкой, душицей — помогут не хуже аптечного небулайзера. Если же у вас есть аллергия на растения, лучше не рисковать и обойтись ингаляцией физраствором.

Многие ягоды и фрукты богаты витамином С — их можно заваривать кипятком и пить в виде морса. От чая лучше отказаться — он сушит гортань и вызывает непродуктивный кашель.

Если вы остались болеть в изоляции, обязательно проветривайте помещение, вставайте с кровати и прохаживайтесь по комнате. Это избавит вас от взвеси вируса, которая повисает в воздухе при чихании, а прогулки по квартире позволят оценить свое состояние. При возникновении головокружений или резкого увеличения слабости следует немедленно вызвать врача.

«Не залеживаться» важно и по ещё одной причине — в вертикальном положении мокрота не застаивается в лёгких.

Но что делать, чтобы предотвратить заболевание? Не поможет ли тут чеснок, который часто используют для профилактики гриппа?

К сожалению, полагаться на целебные свойства чеснока чревато заболеванием. Врачи уверены — единственная защита, которую может дать чеснок, — это дистанция, которую люди начнут соблюдать, если от вас будет сильно им пахнуть.