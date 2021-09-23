Все находившиеся на борту разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли

Все члены экипажа погибли. Фото: : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Все члены экипажа погибли. Фото: : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Все шесть человек, находившиеся на борту разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26, погибли.

«На месте крушения обнаружены останки погибших. Выживших нет», — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Поисковые работы продолжаются.

Информация о пропаже самолета Ан-26 поступила 22 сентября в 18:45 по местному времени. Борт пропал с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска, предположительно в районе заповедника Хехцир. Предварительно, в самолете находилось шесть членов летного состава. Самолет совершал технический полет.

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