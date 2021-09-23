Дорога в осколках и поваленный столб: серьезное ДТП произошло на Московском

На перекрестке Благодатной улицы и Московского проспекта произошло жесткое ДТП с участием легковых авто. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.
Авария случилась сегодня днем, 23 сентября. Подробности очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Вроде все живы, но трамваи стоят», — написал автор записи.
На опубликованных кадрах видно, что передняя часть одной из легковушек превратилась в груду металла. Вторую машину в результате удара развернуло, задние колеса транспорта стоят на разделительном островке. На дороге разбросаны осколки и детали транспортных средств, повален столб.
К месту происшествия прибыли две машины корой помощи и спасатели. Информация о возможных пострадавших не приводится.
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