На дороге в Каменку нашли труп рядом с разбитой Chery

На дороге в Каменку нашли труп рядом с разбитой Chery
ДТП произошло на дороге в Каменку.Фото: vk.com/spb_today

Утром 23 сентября на дороге в Каменку нашли труп мужчины, который лежал рядом с разбитым автомобилем Chery.

По словам очевидцев, машина вылетела с проезжей части, при этом, водитель, возможно, был не пристегнут.

«Чери вылетела на тротуар на дороге в Каменку, помята, лежит труп. ГАИ пока нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно помятый автомобиль, недалеко лежит бездыханное тело.

«По следам на асфальте видно, что ехал в левой полосе, откуда его и занесло вправо, через бордюр кувырком полетел. Может с колесом что-то случилось, а может плохо водителю стало», — предположили пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мотоцикл столкнулся с грузовиком на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Предположительно, он был пьян.

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На дороге в Каменку нашли труп рядом с разбитой Chery
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