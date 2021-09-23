Мотоциклиста госпитализировали после жесткого ДТП с грузовиком на «Коле»

Мотоциклиста госпитализировали после жесткого ДТП с грузовиком на &#171;Коле&#187;
ДТП на "Коле". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Мотоцикл столкнулся с грузовиком на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Предположительно, он был пьян.

Авария случилась еще в среду, 22 сентября, на Мурманском шоссе в районе Дусьево. Видеозапись с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах с места аварии зафиксированы разбитый и опрокинутый мотоцикл с коляской, а рядом с ним на дороге, предположительно, лежит сам мотоциклист.

В ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» рассказали, что в результате аварии мотоциклиста госпитализировали с травмами. На месте работали сотрудники ДПС.

По предварительным данным, байкер на момент ДТП находился в нетрезвом состоянии. Кроме того, по словам автомобилистов, из-за аварии на участке трассы собралась пробка протяженность порядка трех километров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист снес байкера с пассажиркой на Большевиков.

"Кола" дтп


 

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