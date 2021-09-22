«Мотоцикл уничтожен»: автомобилист снес байкера с пассажиркой на Большевиков

&#171;Мотоцикл уничтожен&#187;: автомобилист снес байкера с пассажиркой на Большевиков
Место ДТП на проспекте Большевиков. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На проспекте Большевиков на пересечении с улицей Тельмана произошло ДТП с участием легкового авто и мотоцикла. На месте работают спасатели и медики.

Дорожный инцидент случился во вторник, 22 сентября, около двух часов дня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, Mitsubishi Pajero врезался в мотоциклиста на BMW. Автомобилист выезжал из парковочного кармана и не заметил байкера. На мотоцикле также была пассажирка, ее госпитализировали.

«Мотоцикл уничтожен, на месте пожарная, две скорых и два экипажа ДПС», — написал автор записи.

Информация о состоянии байкера не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель такси прокатил пассажирку на двери по тоннелю дамбы.

дтп мотоцикл новости СПб


 

Новости партнеров
Невидимый космический объект поглощает нашу галактику со скоростью 50 м/с
Невидимый космический объект поглощает нашу галактику со скоростью 50 м/с
Умер актер сериалов
Умер актер сериалов "Нюхач" и "Склифосовский" Шухрат Иргашев
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Мотоцикл уничтожен»: автомобилист снес байкера с пассажиркой на ...
Макаров заверил, что жестко оценит результаты выборов, но позже
Лолита раскрыл размер пенсии Пугачевой
Песков ответил на вопрос о планах Путина на день рождения
На набережной Фонтанки велосипедист в ДТП травмировал голову
Как навести порядок в доме за 10 минут в день
Где учились короли и королевы современного мира
Старая Слобода обеспечена чистой водой: там заработали очистные сооружения