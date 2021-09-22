«Мотоцикл уничтожен»: автомобилист снес байкера с пассажиркой на Большевиков

Место ДТП на проспекте Большевиков. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Место ДТП на проспекте Большевиков. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На проспекте Большевиков на пересечении с улицей Тельмана произошло ДТП с участием легкового авто и мотоцикла. На месте работают спасатели и медики.

Дорожный инцидент случился во вторник, 22 сентября, около двух часов дня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, Mitsubishi Pajero врезался в мотоциклиста на BMW. Автомобилист выезжал из парковочного кармана и не заметил байкера. На мотоцикле также была пассажирка, ее госпитализировали.

«Мотоцикл уничтожен, на месте пожарная, две скорых и два экипажа ДПС», — написал автор записи.

Информация о состоянии байкера не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель такси прокатил пассажирку на двери по тоннелю дамбы.