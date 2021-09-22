«Мотоцикл уничтожен»: автомобилист снес байкера с пассажиркой на Большевиков

На проспекте Большевиков на пересечении с улицей Тельмана произошло ДТП с участием легкового авто и мотоцикла. На месте работают спасатели и медики.
Дорожный инцидент случился во вторник, 22 сентября, около двух часов дня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, Mitsubishi Pajero врезался в мотоциклиста на BMW. Автомобилист выезжал из парковочного кармана и не заметил байкера. На мотоцикле также была пассажирка, ее госпитализировали.
«Мотоцикл уничтожен, на месте пожарная, две скорых и два экипажа ДПС», — написал автор записи.
Информация о состоянии байкера не приводится.
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