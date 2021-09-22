«С ветерком»: водитель такси прокатил пассажирку на двери по тоннелю дамбы

&#171;С ветерком&#187;: водитель такси прокатил пассажирку на двери по тоннелю дамбы
Нестандартная поездка в такси. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Петербургские автомобилисты стали свидетелями необычной поездки пассажира такси. Развлечение могло закончиться плачевно.

Инцидент произошел вечером понедельника, 21 сентября, однако известно об этом стало лишь сегодня. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором зафиксировано, как пассажир такси «с ветерком» едет в тоннеле дамбы.

По словам очевидцев, девушка высунулась из окна транспортного средства, а машина в этот момент ехала на внушительной скорости.

В комментариях пользователи негативно отнеслись к таким развлечениям. Они отметили, что водитель и пассажир создали аварийную ситуацию на дороге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о судьбе водителя соцтакси, который стукнул пожилую петербурженку по голове и плюнул ей в лицо. Мужчину отправили в СИЗО.

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