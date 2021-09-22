«С ветерком»: водитель такси прокатил пассажирку на двери по тоннелю дамбы

Петербургские автомобилисты стали свидетелями необычной поездки пассажира такси. Развлечение могло закончиться плачевно.

Инцидент произошел вечером понедельника, 21 сентября, однако известно об этом стало лишь сегодня. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором зафиксировано, как пассажир такси «с ветерком» едет в тоннеле дамбы.

По словам очевидцев, девушка высунулась из окна транспортного средства, а машина в этот момент ехала на внушительной скорости.

В комментариях пользователи негативно отнеслись к таким развлечениям. Они отметили, что водитель и пассажир создали аварийную ситуацию на дороге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о судьбе водителя соцтакси, который стукнул пожилую петербурженку по голове и плюнул ей в лицо. Мужчину отправили в СИЗО.