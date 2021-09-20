Буйного водителя соцтакси, избившего двух женщин, отправили в СИЗО

Он будет находиться под стражей до 14 октября 2021 года.

Смольнинский районный суд заключил под стражу бывшего водителя социального такси, который обвиняется в агрессивном поведении в отношении сразу двух женщин. Мужчина просил о запрете определенных действий, отмечая, что ему нужно кормить семью, но в итоге отправился за решетку до 14 октября 2021 года. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Мужчину подозревают в совершении хулиганстве и нанесении побоев. Инцидент произошел 15 сентября рядом с больницей на Кавалергардской улице. Водитель соцтакси грубо разговаривал с пассажиркой, а затем применил в ее отношении физическую силу. В суде отметили, что инцидент шокирует своей циничностью: пожилая женщина является инвалидом и может добираться до учреждения только благодаря соцтакси.

Известно также, что от рук водителя могла пострадать очевидица, которая попыталась заступиться за пенсионерку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что избивший пенсионерку-инвалида водитель соцтакси получил еще одну статью.