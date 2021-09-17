Избивший пенсионерку-инвалида водитель соцтакси получил еще одну статью

Избивший пенсионерку-инвалида водитель соцтакси получил еще одну статью
За поведение сотрудника ответит и компания - в её отношении завели дело об оказании небезопасных услуг. Фото: pixabay

Водителю социального такси, избившему клиентку, пожилую женщину-инвалида первой группы, вменили еще одну уголовную статью: к хулиганству добавились побои.

В пятницу, 17 сентября, стало известно, что в отношении сотрудника службы социального такси возбудили еще одно уголовное дело. Сначала правоохранители квалифицировали его действия как уголовное хулиганство, а затем ему вменили побои. Кроме того, на мужчину составили административный протокол за нарушение общественного порядка.

Инцидент произошел 15 сентября возле поликлиники на Кавалергардской улице. Такси к медучреждению вызвала 70-летняя пенсионерка. Прибывший водитель нецензурно выражался и упрекал клиентку в том, что она медленно спускается. Когда женщина подошла к машине, таксист продолжил оскорблять её, а затем, когда возмущенная пассажирка попыталась покинуть салон, плюнул ей в лицо и нанес несколько ударов по голове.

В результате женщина оказалась в Мариинской больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга — её доставили туда на скорой.

Свидетельницей происшествия стала петербурженка, которая в итоге вступилась за пассажирку — ей также досталось от водителя. Мужчина прищемил ей руку дверью, а затем оттолкнул на землю. Женщины обратились в полицию и зафиксировали побои, а вечером того же дня пенсионерка написала заявление.

«Фольксваген» и его водителя оперативно вычислили — таксиста задержали уже к полуночи. Разбираясь в инциденте, правоохранители заметили, что мужчина нарушил не только уголовный и административный кодекс, но и правила парковки. 57-летнего жителя Гражданского проспекта поместили в изолятор временного содержания.

Поведение сотрудника социальной службы такси отразилось и на компании: в Следственном комитете возбудили дело об оказании небезопасных услуг.

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