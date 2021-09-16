Плевал в лицо и бил по голове: водитель соцтакси, напавший на пожилую клиентку, стал фигурантом уголовного дела

В минувшую среду возле поликлиники №38 на Кавалергардской улице, 26, развернулась настоящая драма с участием пожилой пенсионерки-инвалида и водителя социального такси. Инцидент закончился уголовным делом по статье «Хулиганство».

За развитием событий наблюдала девушка-очевидец, которая и рассказала о случившемся в социальных сетях. Около полудня 15 сентября водитель социального такси приехал по вызову к женщине, выходившей из поликлиники. Таксист позвонил клиентке, еще находившейся в здании больницы, и стал громко кричать и оскорблять женщину, призывая спускаться быстрее — его голос был слышен не только пассажирке, но и окружающим.

При этом, отмечает свидетельница событий, передвигаться пенсионерке было тяжело, она очень медленно спускалась по лестнице с тростью. Когда женщина, наконец, оказалась на улице, водитель снова стал на нее кричать, не стесняясь использовать нецензурную лексику, и активно поторапливал ошеломленную петербурженку.

Не вынеся оскорблений, клиентка решила выйти из такси, однако в этот момент таксист несколько раз ударил её по голове и плюнул в лицо. Очевидица, догадавшись снимать происходящее на видео, бросилась на помощь пенсионерке, и тоже получила травмы от водителя — он расцарапал ей лицо и, когда девушка пыталась вытащить его из салона, прищемил её плечо дверью и оттолкнул на землю, после чего скрылся.

И свидетельнице, и пожилой пассажирке чудом удалось избежать тяжелых травм, однако женщина, — инвалид первой группы, — попала в Мариинскую больницу и теперь испытывает проблемы со слухом.

При этом агрегатор такси, в котором работает неадекватный водитель, как выяснилось, не стал прибегать к суровым дисциплинарным мерам: таксист объяснил, что якобы вступил в перепалку с клиенткой из-за её опоздания, и женщина сама напала на него. Мужчина получил выговор, и этим дело окончилось, пишет «Мегаполис».

Тогда возмущенные пострадавшие зафиксировали побои и обратились в полицию. Сейчас в инциденте разбирается прокуратура, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 57-летнего сотрудника социального такси уже задержали.