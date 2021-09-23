Дэниел Крейг получил звание почетного коммандера ВМС Великобритании

Дэниел Крейг получил звание почетного коммандера ВМС Великобритании
"Не время умирать" станет последним фильмом Дэниэла Крейга в роли агента 007. Фото: кадр из трейлера

Британскому актеру Дэниелу Крейгу присвоили звание почетного коммандера военно-морских сил Великобритании за роль агента английской разведки Джеймса Бонда.

Об этом сообщается на сайте британских ВМС. Крейга удостоили званием в преддверии премьеры нового фильма об агенте 007 «Не время умирать», где он в последний раз играет Джеймса Бонда. Звание почетного командующего Королевским флотом было и у героя, которого сыграл актер.

«Назначение командующего Крейга в качестве почетного офицера является признанием его личной поддержки вооруженных сил Соединенного Королевства и связывает его с наследием, созданным под видом вымышленного британского агента секретной службы», — говорится в сообщении.

Также на сайте говорится, что создатели фильма «Не время умирать» сотрудничали с Королевским флотом и британским Минобороны. В съемках фильма задействован эсминец HMS Dragon. Кроме того, Королевские ВВС допустили съемочную бригаду к ключевым военным объектам.

Мировая премьера картины запланирована на 28 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вышел финальный трейлер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

великобритания Джеймс Бонд дэниел крейг звание не время умирать


 

Новости партнеров
Минздрав США запретил использовать бустерные дозы вакцин Pfizer и BioNTech
Минздрав США запретил использовать бустерные дозы вакцин Pfizer и BioNTech
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Станцию Маяковская откроют уже в декабре 2021 года
Станцию Маяковская откроют уже в декабре 2021 года
Самые капризные в любви мужчины по знаку зодиака
Самые капризные в любви мужчины по знаку зодиака
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дэниел Крейг получил звание почетного коммандера ВМС Великобритании
В Петербурге умер создатель первых советских атомных подлодок Радий Шмаков
Инфекционист объяснил, почему вакцинация против гриппа не поможет от COVID-19
Среди альпинистов, застрявших на Эльбрусе, могли быть петербуржцы
Опрос показал, сколько времени россияне тратят на соцсети и мессенджеры
На Эльбрусе погибло три человека из группы альпинистов, запросившей помощь
Здания яхт-клуба на Петровской косе выкупил частный девелопер
Служебная собака нашла убитую женщину на пустыре в Петербурге