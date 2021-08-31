Вышел финальный трейлер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Вышел финальный трейлер фильма о Джеймсе Бонде &#171;Не время умирать&#187;
"Не время умирать" станет последним фильмом Дэниэла Крейга в роли агента 007. Фото: кадр из трейлера

В сети появился финальный трейлер фильма «Не время умирать» — 25-го фильма бондианы и последнего фильма Дэниэл Крейга в роли агента 007.

По сюжету Джеймса Бонда, который отошел от дел и переехал на Ямайку. Однако отдохнуть ему помешал давний приятель — агент ЦРУ Феликс Лейтор. Он обратился к Бонду с просьбой спасти похищенного ученого. Миссия оказывается не такой простой, как показалось. Суперагенту устраивает ловушку таинственный злодей Люцифер Сафин, которого играет Рами Малек. В руках у врага опасное технологическое оружие.

Режиссером картины выступил Кэри Дзедзи Фукунуга. В картине также снялись Леа Сейду, Наоми Харрис, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс и другие. В российских кинотеатрах «Не время умирать» выйдет 30 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ремейк фильма «Один дома» от Disney выйдет осенью.

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