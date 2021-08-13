Ремейк фильма «Один дома» от Disney выйдет осенью

Кадр из фильма "Один дома" (1990)

Кадр из фильма "Один дома" (1990)

Стриминговый сервис Disney+ выпустит перезапуск культовой комедии «Один дома» 12 ноября этого года.

Новому фильму дали название «Один в милом доме» («Home Sweet Home Alone»). Главным героем, как и в оригинальной франшизе с Маколеем Калкиным, станет мальчик, оставшийся дома один в канун Рождества.

Роль главного героя, Макса Мерсера, сыграет 12-летний актер Арчи Йетс, известный по роли в фильме «Кролик Джоджо». По сюжету, семья Макса улетает отмечать праздники в Японию, а ребенок останется в одиночестве. Мальчику придется встретиться лицом к лицу с грабителями, задумавшими украсть из его дома дорогое украшение.

Первый из пяти фильмов «Один дома» вышел в 1990 году. Оскароносная картина режиссера Криса Коламбуса принесла мировую славу Маколею Калкину, исполнившему роль забытого родителями Кевина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый «Хищник» не уступает в качестве оригинальному фильму.