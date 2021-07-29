Новый «Хищник» не уступает в качестве оригинальному фильму

Новый &#171;Хищник&#187; не уступает в качестве оригинальному фильму
Это пятый фильм франшизы. Фото: скрин "Хищник 5" "FixFilm" на YouTube

Продюсер нового «Хищника» Джон Дэвис уверен, что скорый фильм так же хорош, как и оригинал Джона МакТирнана 1987 года.

Дэвис отметил, что новый фильм соответствует уровню оригинальному кино. Он согласился, что другие сиквелы франшизы пошли на спад, но предстоящий фильм точно обрадует зрителей. Об этом сообщает Collider.

Дэвис признался, что «Череп» (так называется новый фильм) может быть даже превзойдут оригинал по качеству. Он отметил, что первый фильм классным и интересным. Зрителям нового «Хищника» он пообещал не менее интересное развитие событий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получила режиссер из Франции Джулия Дюкорно, снявшая фильм «Титан». В Каннах прошла церемония закрытия 74-го кинофестиваля.

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