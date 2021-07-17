«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм «Титан»

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Главную награду забрала Джулия Дюкорно за фильм "Титан". Фото: кадр из трейлера фильма "Титан"

Главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получила режиссер из Франции Джулия Дюкорно, снявшая фильм «Титан».

В Каннах прошла церемония закрытия 74-го кинофестиваля. Главную награду забрала Джулия Дюкорно. Гран-при жюри достался финскому режиссеру Юхо Куосманену, который представил зрителям картину «Купе номер шесть». Фильм снимался при участии российского Минкультуры.

Награду за лучший сценарий получил фильм «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути. Призы за лучшие мужскую и женскую роли достались Калебу Лэндри Джонсу («Нитрам») и Ренате Рейнсве («Худший человек на свете»).

Француз Леос Каракс, снявший картину «Аннет», награжден за лучшую режиссуру. Приз жюри достался режиссеу Надав Лапиду за фильм «Колено Ахеда» и режиссеру Апичатпон Вирасетакуну за картину «Память».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зрителям «кровавого» фильма на Каннах потребовалась помощь медиков.

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