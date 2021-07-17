Зрителям «кровавого» фильма на Каннах потребовалась помощь медиков

Зрителям &#171;кровавого&#187; фильма на Каннах потребовалась помощь медиков
Фильм отличается обилием сцен с кровью, насилием, заказными убийствами и оргиями. Фото: unsplash

Зрителям «кровавого» фильма на Каннском фестивале потребовалась медицинская помощь. Они не выдержали жестокости картины.

На сеансе фильма «Титан» французского режиссера Жюли Дюкорно несколько десятков зрителей пожаловались на плохое самочувствие. Их пришлось вывести из зала и оказывать медицинскую помощь, им вызывали врачей. Об этом сообщает РИА Новости.

Фильм отличается обилием сцен с кровью, насилием, заказными убийствами и оргиями. По всей видимости, зрители не смогли перенести такого «жесткача».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Каннском фестивале представили российский фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Фестиваль в этом году 74-й и продолжится он до 17 июля.

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