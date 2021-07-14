Фильм Серебренникова «Петровы в гриппе» представили в Канне

Фильм Серебренникова «Петровы в гриппе» представили в Канне
Фильм снят на основе книги Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Фото: скрин трейлера "Петровы в гриппе" на YouTube.

На Каннском фестивале представили российский фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Фестиваль в этом году 74-й и продолжится он до 17 июля.

Серебренников поприветствовал собравшихся по видеосвязи. Во Францию прилетели актеры, снявшиеся в фильме: Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Иван Дорн, Юрий Колокольников, Семен Серзин и другие. Об этом сообщает ТАСС.

Фильм снят на основе книги Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». По сюжету, жизнь Петровых сильно меняется, после того, как перед самим Новым годом они заболевают гриппом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что часть фильма по мотивам «Мастера и Маргариты» снимут в Петербурге. «Воланда» уже начали снимать в столице, при этом готова к просмотру картина будет к концу следующего года, сообщает пресс-служба «Марс Медиа».

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