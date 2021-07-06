Часть фильма по мотивам «Мастера и Маргариты» снимут в Петербурге

В данный момент в Москве начались съемки фильма по мотивам романа Булгакова «Мастер и Маргарита».
«Воланда» уже начали снимать в столице, при этом готова к просмотру картина будет к концу следующего года, сообщает пресс-служба «Марс Медиа».
Отмечается, что фильм будут снимать в Москве, Петербурге и на Мальте.
Ранее уже было известно, что режиссером картины выступает Михаил Локшин, а роли влюбленных Мастера и Маргариты исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.
Помимо прочего на экране будут Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте и многие другие.
На Воланда приглашен зарубежный актер. Его имя пока неизвестно.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что начались съемки первого сериала «Квартета И».