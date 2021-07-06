Часть фильма по мотивам «Мастера и Маргариты» снимут в Петербурге

Часть фильма по мотивам &#171;Мастера и Маргариты&#187; снимут в Петербурге
Начались съемки фильма "Воланд" по мотивам "Мастера и Маргариты". "Фото: скриншот Instagram

В данный момент в Москве начались съемки фильма по мотивам романа Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Воланда» уже начали снимать в столице, при этом готова к просмотру картина будет к концу следующего года, сообщает пресс-служба «Марс Медиа».

Отмечается, что фильм будут снимать в Москве, Петербурге и на Мальте.

Ранее уже было известно, что режиссером картины выступает Михаил Локшин, а роли влюбленных Мастера и Маргариты исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

Помимо прочего на экране будут Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте и многие другие.

На Воланда приглашен зарубежный актер. Его имя пока неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что начались съемки первого сериала «Квартета И».

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