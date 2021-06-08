Начались съемки первого сериала «Квартета И»

Действие происходит в киностудии, во время банкета после окончания съемок нового фильма. Фото: Instagram.

Действие происходит в киностудии, во время банкета после окончания съемок нового фильма. Фото: Instagram.

В столице начались съемки сериала «В Бореньке чего-то нет» — первого комедийного сериала «Квартета И». В основе лежит известный одноименный спектакль, который идет с аншлагом. Это первый проект «Квартета И» и видеосервиса Start.

Это история о творческом кризисе творца, сообщает «Российская газета». Фильм отсылает к кино Феллини «Восемь с половиной». Действие происходит в киностудии, во время банкета после окончания съемок нового фильма. Там и все члены съемочной группы выясняют отношения.

Максим Виторган исполняет главную роль. Также в фильме снимутся Юлия Топольницкая и Михаил Полицеймако. Режиссер фильма — Никита Власов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Netflix выкупил фильм журналистки Ксении Собчак с интервью со скопинским маньяком. Телеведущая не стала раскрывать никаких подробностей.