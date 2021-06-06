Netflix выкупил фильм Собчак с интервью со скопинским маньяком

Телеведущая не стала раскрывать никаких подробностей.

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что Netflix выкупил ее фильм про скопинского маньяка Виктора Мохова. Новостью она поделилась в переписке с певцом и радиоведущим Сергеем Минаевым в Instagram.

«Да, и, кстати, Netflix берет наш фильм про маньяка, который так тебя „по-старчески“ задел. Так что поздравь»,

— написала Собчак.

Напоминаем, что Собчак выпустила скандальный фильм, в рамках которого пообщалась с маньяком и его жертвами. Преступление было совершено в начале 2000-х – Мохов похитил девушек, удерживал их силой и насиловал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд не стал запрещать «скопинскому маньяку» давать интервью. В удовлетворении остальных требований было отказано. По словам Мохова, полиция хотела запретить ему общаться с журналистами, а также посещать бары, рестораны и кафе.