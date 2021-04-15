Суд не стал запрещать «скопинскому маньяку» давать интервью

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Суд не стал ограничивать Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», в общении со СМИ.

Судебное заседание прошло сегодня, 15 апреля. Как сообщает РИА Новости, Скопинский районный суд частично удовлетворил требования полиции, обязав Мохова отмечаться в ОВД не два, а четыре раза в месяц.

В удовлетворении остальных требований было отказано. По словам Мохова, полиция хотела запретить ему общаться с журналистами, а также посещать бары, рестораны и кафе.

Сейчас Мохову запрещено посещать массовые мероприятия, без разрешения покидать район. Также он должен соблюдать комендантский час и регулярно отмечаться в ОВД. За его действиями будут наблюдать в течение шести лет.

Напомним, Виктора Мохова освободили в начале весны этого года. Он пробыл за решеткой 16 лет и 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «скопинский маньяк» снова не пришел в суд по делу о новых ограничениях.