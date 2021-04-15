Суд не стал запрещать «скопинскому маньяку» давать интервью

Суд не стал ограничивать Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», в общении со СМИ.
Судебное заседание прошло сегодня, 15 апреля. Как сообщает РИА Новости, Скопинский районный суд частично удовлетворил требования полиции, обязав Мохова отмечаться в ОВД не два, а четыре раза в месяц.
В удовлетворении остальных требований было отказано. По словам Мохова, полиция хотела запретить ему общаться с журналистами, а также посещать бары, рестораны и кафе.
Сейчас Мохову запрещено посещать массовые мероприятия, без разрешения покидать район. Также он должен соблюдать комендантский час и регулярно отмечаться в ОВД. За его действиями будут наблюдать в течение шести лет.
Напомним, Виктора Мохова освободили в начале весны этого года. Он пробыл за решеткой 16 лет и 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «скопинский маньяк» снова не пришел в суд по делу о новых ограничениях.