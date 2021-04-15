«Скопинский маньяк» снова не пришел в суд по делу о новых ограничениях

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Виктор Мохов, которого называют «скопинским маньяком», снова не явился на заседание суда по рассмотрению иска полиции об ужесточении ограничений нахождения на свободе.

На заседание Скопинского районного суда в четверг, назначенное на 10.00, Мохов снова не пришел, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что заседание проводится в закрытом режиме.

Ранее Виктор Мохов получил штраф в размере 1200 тыс. рублей за нарушение административного надзора.

Также, по решению суда, он в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. То есть, в это время он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, ходить на массовые мероприятия, а еще покидать свой дом после десяти вечера.

Напомним, Виктора Мохова освободили в начале весны этого года. Он пробыл за решеткой 16 лет и 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Екатерина Мартынова, бывшая узница Виктора Мохова, уведомила Следственный комитет в том, что так называемый «скопинский маньяк» попытался добавить ее в друзья в социальной сети «ВКонтакте».