«Скопинский маньяк» снова не пришел в суд по делу о новых ограничениях

Виктор Мохов, которого называют «скопинским маньяком», снова не явился на заседание суда по рассмотрению иска полиции об ужесточении ограничений нахождения на свободе.
На заседание Скопинского районного суда в четверг, назначенное на 10.00, Мохов снова не пришел, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что заседание проводится в закрытом режиме.
Ранее Виктор Мохов получил штраф в размере 1200 тыс. рублей за нарушение административного надзора.
Также, по решению суда, он в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. То есть, в это время он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, ходить на массовые мероприятия, а еще покидать свой дом после десяти вечера.
Напомним, Виктора Мохова освободили в начале весны этого года. Он пробыл за решеткой 16 лет и 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Екатерина Мартынова, бывшая узница Виктора Мохова, уведомила Следственный комитет в том, что так называемый «скопинский маньяк» попытался добавить ее в друзья в социальной сети «ВКонтакте».