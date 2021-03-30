Добавлялся «ВКонтакте»: бывшая узница «скопинского маньяка» написала на него заявление в СК

Екатерина Мартынова уведомила Следственный комитет в том, что Виктор Мохов попытался добавить ее в друзья в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает ТАСС.

Пострадавшая от «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова обратилась в Следственный комитет. Она желает добиться возбуждения нового уголовного дела для Мохова или ограничить его публичные высказывания и активность в социальных сетях.

Руководитель регионального следственного управления СК РФ Владимир Никешкин 18 марта поговорил с бывшей пленницей Мохова и предложил написать заявление. Напомним, что Виктор Мохов,освободился в начале марта нынешнего года. Он был осужден на 16 лет и 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телеведущая Ксения Собчак рассказала, зачем сняла фильм о «скопинском маньяке» Викторе Мохове. Этот человек просидел в тюрьме 17 лет за то, что похитил двух несовершеннолетних девушек, держал их взаперти почти четыре года и насиловал.