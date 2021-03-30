Добавлялся «ВКонтакте»: бывшая узница «скопинского маньяка» написала на него заявление в СК

Добавлялся &#171;ВКонтакте&#187;: бывшая узница &#171;скопинского маньяка&#187; написала на него заявление в СК
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 23 марта поручил организовать проверку высказываний в СМИ Мохова, который дал интервью Ксении Собчак. Фото : Следственный Комитет РФ

Екатерина Мартынова уведомила Следственный комитет в том, что Виктор Мохов попытался добавить ее в друзья в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает ТАСС.

Пострадавшая от «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова обратилась в Следственный комитет. Она желает добиться возбуждения нового уголовного дела для Мохова или ограничить его публичные высказывания и активность в социальных сетях.

Руководитель регионального следственного управления СК РФ Владимир Никешкин 18 марта поговорил с бывшей пленницей Мохова и предложил написать заявление. Напомним, что Виктор Мохов,освободился в начале марта нынешнего года. Он был осужден на 16 лет и 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телеведущая Ксения Собчак рассказала, зачем сняла фильм о «скопинском маньяке» Викторе Мохове. Этот человек просидел в тюрьме 17 лет за то, что похитил двух несовершеннолетних девушек, держал их взаперти почти четыре года и насиловал.

виктор мохов мартынова ск скопинский маньяк


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Австрия хочет закупить миллион доз «Спутник V» уже в апреле
В Волгоградской области женщина умерла от бешенства после укуса домашней кошки
Добавлялся «ВКонтакте»: бывшая узница «скопинского ...
В Петербурге 3 апреля почтят память жертв теракта в метро
Пассажира, упавшего на рельсы на станции «Электросила», извлекли, ...
В Мытищах мужчина из окна своего дома стреляет и кидает гранаты
Таможенники тормознули на Василеостровском посту партию антикварной мебели
На станции метро «Электросила» пассажир упал на пути