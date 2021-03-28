Собчак объяснила, зачем взяла интервью у «скопинского маньяка»

Ксения Собчак подчеркнула, что ее цель была не прочитать мораль, а раскрыть человека. Фото: скриншот instagram

Ксения Собчак подчеркнула, что ее цель была не прочитать мораль, а раскрыть человека. Фото: скриншот instagram

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, зачем сняла фильм о «скопинском маньяке» Викторе Мохове. Этот человек просидел в тюрьме 17 лет за то, что похитил двух несовершеннолетних девушек, держал их взаперти почти четыре года и насиловал.

Новый ролик вышел на YouTube-канале телеведущей совсем недавно. Позже она объяснила на своей странице в Instagram, зачем взяла интервью у «скопинского маньяка».

Собчак начала пост с объяснения о том, что Катя, а это жертва Мохова, знала, что она делает фильм с маньяком. Телеведущая также подчеркнула, что ее цель была не прочитать мораль, а раскрыть человека. Чувства и эмоции интервьюера не важны, уверена она.

Журналист подчеркнула, что денег за участие в фильме Мохову не платила, а проверку, организованную Следственным комитетом после выхода интервью, назвала «важнейшим промежуточным итогом».

По ее словам, если у зрителя возник вопрос «как может быть что такое чудовище теперь на свободе?», то созданный материал достиг своей цели.

Напоминаем, что Мохов в 2000 году похитил двух несовершеннолетних девушек, которых на протяжении четырех лет продержал в бункере. Он насиловал девушек, одна даже родила от маньяка детей. Недавно он покинул тюрьму после 17 лет заключения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что к интервью Собчак со скопинским маньяком ограничили доступ.