К интервью Собчак со скопинским маньяком ограничили доступ

Видеохостинг YouTube наложил ограничения на интервью телеведущей Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым.
Фильм размещен на канале «Осторожно, Собчак». Теперь при входе на страницу с выпуском на канале блогера нужно войти в свой аккаунт, чтобы подтвердить достижение совершеннолетия.
Платформа также предупреждает, что видео «может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей»,
Напоминаем, что Мохов в 2000 году похитил двух несовершеннолетних девушек, которых на протяжении четырех лет продержал в бункере. Он насиловал девушек, одна даже родила от маньяка детей. Недавно он покинул тюрьму после 17 лет заключения.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что жертва «скопинского маньяка» обратится в прокуратуру из-за его слов в интервью Собчак.