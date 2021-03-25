К интервью Собчак со скопинским маньяком ограничили доступ

К интервью Собчак со скопинским маньяком ограничили доступ
Ксения Собчак взяла интервью у скопинского маньяка. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Видеохостинг YouTube наложил ограничения на интервью телеведущей Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым.

Фильм размещен на канале «Осторожно, Собчак». Теперь при входе на страницу с выпуском на канале блогера нужно войти в свой аккаунт, чтобы подтвердить достижение совершеннолетия.

Платформа также предупреждает, что видео «может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей»,

Напоминаем, что Мохов в 2000 году похитил двух несовершеннолетних девушек, которых на протяжении четырех лет продержал в бункере. Он насиловал девушек, одна даже родила от маньяка детей. Недавно он покинул тюрьму после 17 лет заключения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что жертва «скопинского маньяка» обратится в прокуратуру из-за его слов в интервью Собчак.

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