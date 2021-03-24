Жертва «скопинского маньяка» обратится в прокуратуру из-за его слов в интервью Собчак

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Она рассчитывает, что будет возбуждено уголовное дело и Мохова снова посадят.

Екатерина Мартынова, которая в 2000 году стала одной жертв «скопинского маньяка» Виктора Мохова, намерена добиваться возбуждения уголовного дела из-за угроз ей и второй жертве. Об этом она заявила в эфире телеканала «Дождь».

Девушка отметила, что с ней уже связалась прокуратура, так что она собирается писать заявление на открытие уголовного дела на Мохова. Она убеждена, что есть все основания для его повторного задержания и ареста.

Мартынова добавила, что такие люди, как Мохов, не должны получать информационную площадку. Она не знала, что Собчак планирует подробно общаться с маньяком.

Напоминаем, что Мохов в интервью заявил, что хочет «помочь» Елене Самохиной, одной из своих жертв, с зачатием детей. Также он признался, что все еще любит Мартынову. Эти слова напугали девушек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак прокомментировала поручение Бастрыкина о проверке высказываний «скопинского маньяка» в её интервью.