Собчак прокомментировала поручение Бастрыкина о проверке высказываний «скопинского маньяка» в её интервью

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания так называемого «скопинского маньяка» Виктора Мохова в нашумевшем интервью Ксении Собчак.

В беседе с журналисткой Мохов, в том числе, упомянул, что мог бы вновь «заняться» одной из своих жертв, которая провела в плену насильника несколько лет и родила от него двоих детей. В целом интервью с Моховым вызвало сильнейший резонанс в как СМИ, так и в общественной среде, многие считают, что мужчина способен вновь пойти на преступление.

Сама Ксения Собчак, комментируя распоряжение Бастрыкина, подчеркнула, что не платила маньяку за интервью, и полностью поддерживает инициативу правоохранителей о проверке его действий. «Человек, который так думает и совершал серьезные преступления, — опасен», — заявила журналистка и добавила, что именно поэтому съемочная группа приняла решение не вырезать столь возмутительные высказывания Мохова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, как Собчак объяснила свое решение взять интервью у «скопинского маньяка».