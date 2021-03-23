Собчак считает, что только плохой журналист не хотел бы взять интервью у «скопинского маньяка»

Телеведущая объяснила, зачем сняла фильм о мужчине, который провел в тюрьме 17 лет.

Телеведущая Ксения Собчак, которую раскритиковали за интервью со «скопинским маньяком», рассказала, зачем захотела побеседовать с ним. Своим мнением она поделилась в Instagram-аккаунте.

Журналистка не видит ничего ужасного в выборе героя для фильма. Собчак считает, что брать интервью можно не только у правильных и хороших людей, но и у таких, как Виктор Мохов. Она также убеждена, что только плохой журналист не захочет воспользоваться возможностью взять интервью у Гитлера.

Напоминаем, что Мохов в 2000 году похитил двух несовершеннолетних девушек, которых на протяжении четырех лет продержал в бункере. Он насиловал девушек, одна даже родила от маньяка детей. Недавно он покинул тюрьму после 17 лет заключения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «скопинский маньяк» заявил о намерении жениться.