«Скопинский маньяк» заявил о намерении жениться

&#171;Скопинский маньяк&#187; заявил о намерении жениться
Скопинский маньяк Виктор Мохов вышел на свободу. Фото: кадр программы "Криминальная Россия"

Мужчина, едва освободившийся из тюрьмы, признался, что уже нашел возлюбленную.

Виктор Мохов, более известный как «скопинский маньяк», рассказал, что планирует жениться. Мужчина уже нашел возлюбленную, но подробности раскрывать не решился. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мохов отметил, что едет жениться, так как «нашел себе бабушку молодую». Также мужчина хочет встретиться со своими жертвами и попросить у них прощения за содеянное. Он в том числе рассчитывает найти своих детей и наладить с ними контакт.

Напоминаем, что Мохова признали виновным в похищении двух несовершеннолетний девушек. На протяжении нескольких лет он держал их в подвале, насиловал и всячески издевался. Девушки освободились в 2004 году, а Мохов отправился в тюрьму на 17 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что скопинский маньяк вышел на свободу и не вернулся домой в назначенный срок.

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