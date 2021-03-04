Скопинский маньяк вышел на свободу и не вернулся домой в назначенный срок

Отсидевший срок за похищение девушек «скопинский маньяк» Виктор Мохов не приехал в назначенный срок в свой дом в городе Скопин.

Как сообщает РИА Новости, в соответствии с предписанием, выданным в исправительной колонии, Мохов должен был приехать домой не позднее 4 марта и встать на учет в правоохранительных органах в течение трех рабочих дней.

До конца дня 4 марта преступник так и не появился в своем доме. Все это время его поджидали сотрудники полиции. Мохов вышел из колонии 3 марта. В отношении мужчины установлен надзор в течение шести лет по месту жительства. В суде Мохин заявлял, что вернется в родной город по возвращении из колонии. Ближайшие шесть лет ему запрещено посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы района. Также он будет должен соблюдать комендантский час и дважды в месяц приходить в местную полицию.

По данным некоторых СМИ, Мохов мог поехать в Москву для участия в телешоу.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и в течение четырех лет удерживал их в подвале. За это время одна их них родила от Мохова двоих детей. Мужчина зачастую не давал им еды, надолго выключал свет, бил резиновым шлангом и разбрызгивал в помещении слезоточивый газ. Девушкам удалось выбраться благодаря случайно переданной записке. Они вышли из подвала 4 мая 2004 года.

В августе 2005 года Мохов был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Но вскоре срок сократили до 16 лет 10 месяцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Скопинский маньяк», изнасиловавший двух девушек, отсидел 17 лет и вышел на свободу.